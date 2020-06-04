«Какая она у вас молодая!»: выбывшая из «Острова героев» Пинчук преподнесла матери машину за 4 миллиона рублей

Выбывшая из нового проекта «Остров героев» на ТНТ экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук преподнесла матери дорогой подарок. Напомним, в минувшую субботу, 30 мая, состоялось первое голосование, по итогам которого присутствующие должны были сделать выбор между Ириной и Никитой Атикиным. Тогда большинство приняло решение оставить Никиту, поскольку многие увидели: Ирине действительно тяжело преодолевать себя.

Судя по всему, благодаря участию в проекте Пинчук удалось неплохо заработать. В четверг, 4 июня, девушка похвасталась дорогим приобретением – черным внедорожником Lexus (стоимость такого агрегата равна примерно 4 миллионам рублей). Ирина привезла маму в автосалон, где машина уже ждала новую хозяйку, упакованная в огромный красный бант.

Позже Ирина призналась: покупка транспортного средства для мамы стала для нее большим достижением, которым она очень гордится.

«Это самая маленькая часть, которую я могу сделать для тебя! Твои эмоции бесценны», — высказалась она.

Некоторые подписчики Пинчук поспешили подметить: мама девушки выглядит намного младше своих лет. «Какая она у вас молодая!», «Так вот в кого вы такая красавица», «Мама даже расплакалась», — подметили люди.