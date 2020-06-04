«Можно выдыхать»: Пересильд отпраздновала дни рождения дочек от Учителя в домашней обстановке

Актриса Юлия Пересильд в Instagram сообщила, что отпраздновала дни рождения двух своих дочек от режиссера Алексея Учителя в домашних условиях. Праздники, как было в прошлые годы, с большим количеством гостей справить было нереально из-за пандемии коронавируса.

«Два детских дня рождения на карантине. Мы сделали это! Получилось! Можно выдыхать. Дома тоже можно отжигать». Юлия Пересильд

Отметим, что в этом году ее старшей дочери от прославленного режиссера Анне исполнилось 11 лет, а младшей Марии — восемь.

Добавим, что долгое время не было неизвестно, от кого родила своих дочек Юлия Пересильд. Она скрывала отца своих детей. Кстати, именно Алексей Учитель снял Юлию Пересильд в своей картине «Край», которая стала настоящим прорывом. Именно после этого фильма актриса удостоилась восторженных отзывов и ее стали активно звать сниматься в кино. Лента вышла на экраны в 2010 году. К тому моменту Пересильд уже родила от Учителя, которому сейчас уже 68 лет, старшую дочь.