Анну Кастерову назвали «полной дурой» и агентом США

Исполнительный секретарь партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал жену хоккеиста Евгения Малкина, который игрет в Америке, телеведущую Анну Кастерову «полной дурой». Кроме того, он сказал, что девушка является агентом США.

По словам Малинковича, пора заканчивать с антироссийской деятельностью семьи хоккеиста. Он уверен, что и хоккеист, и его жена «тесно связаны с госструктурами США». Также он напомнил, что ранее Кастерова работала в программе «Вести». Она может обладать эксклюзивной информацией, которую, возможно, слила за рубежом. Кроме того, как заверил слуга народа, девушка водила в свое время знакомства с чиновниками, у которых могла выведать закрытую информацию.

Депутат также выразил мнение, что Малкина и его супругу в США шантажируют. Он уверен, что их надо, как можно скорее доставить в Россию и устроить допрос с пристрастием, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что не так давно в интервью российским СМИ Анна Кастерова обронила фразу, что не видит политического противостояния между США и Россией. Как она думает, те из россиян, кто считает американцев своими врагами, на самом деле просто им завидуют.