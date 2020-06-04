«Что я загадала — помню»: Барановская провела свой день рождения на съемках «Модного приговора»

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram поблагодарила всех своих друзей, которые не забыли поздравить ее с днем рождения. Звезде и бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина 3 июня исполнилось 35 лет. Как сказала Барановская, она весь день была на работе, где и отметила день рождения.

«Вчера весь день была на съемках моего любимого «Модного приговора». С соблюдением всех мер безопасности, с утра и до позднего вечера на съемочной площадке. Прочитать все сообщения не было возможности, зато сейчас день рождения продолжается — с утра читаю все поздравления, отвечаю и, видимо, буду этим заниматься весь день». Юлия Барановская

Как сказала телеведущая, внимания, которое ей оказались друзья, точно хватит до ее следующего дня рождения.

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Телеведущая также опубликовала видео, на котором задувает свечи на праздничном торте. «Что я загадала помню, но почему с таким лицом, не знаю», — сказала она и заметила, что свечей было много, но она справилась и все их задула.