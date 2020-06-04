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«Насиловал, поставив лицом к иконам»: бывшая жена Ромы Жукова объяснила, почему ушла от артиста

Елена сейчас живет с шестью детьми от музыканта.

«Насиловал, поставив лицом к иконам»: бывшая жена Ромы Жукова объяснила, почему ушла от артиста
Бывшая жена Ромы Жукова обвинила ее в тирании и насилии/http://globallookpress.com/

Бывшая жена музыканта Ромы Жукова Елена раскрыла шокирующие факты проживания со звездой. Певец, как она утверждает, был самым настоящим домашним тираном и насильником.

Напомним, что вместе они были на протяжении тринадцати лет. У них родилось в браке семеро детей. В 2012 году их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория погибла в результате несчастного случая на детской площадке.

По словам Елены, в 2008 году она потеряла одного из детей от Ромы Жукова, потому что у нее случился выкидыш. Как она утверждает, это произошло из-за того, что музыкант принудил ее заниматься сексом.

«Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии».

Бывшая жена Ромы Жукова

Как отметила Елена, сейчас Рома Жуков сочиняет истории, будто бы она пила, а он был чуть ли не святым в этих отношениях. Все это, как заверила женщина, неправда. Как сказала Елена, порой Рома Жуков не просыхал неделями. Поэтому она предпочла уйти от него с шестью детьми, сообщает «Собеседник».

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