«Насиловал, поставив лицом к иконам»: бывшая жена Ромы Жукова объяснила, почему ушла от артиста

Бывшая жена музыканта Ромы Жукова Елена раскрыла шокирующие факты проживания со звездой. Певец, как она утверждает, был самым настоящим домашним тираном и насильником.

Напомним, что вместе они были на протяжении тринадцати лет. У них родилось в браке семеро детей. В 2012 году их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория погибла в результате несчастного случая на детской площадке.

больше по теме Рома Жуков не может поделить с бывшей женой особняк стоимостью 25 миллионов рублей Как заявил музыкант, дом строился для детей и им же останется.

По словам Елены, в 2008 году она потеряла одного из детей от Ромы Жукова, потому что у нее случился выкидыш. Как она утверждает, это произошло из-за того, что музыкант принудил ее заниматься сексом.

«Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии». Бывшая жена Ромы Жукова

Как отметила Елена, сейчас Рома Жуков сочиняет истории, будто бы она пила, а он был чуть ли не святым в этих отношениях. Все это, как заверила женщина, неправда. Как сказала Елена, порой Рома Жуков не просыхал неделями. Поэтому она предпочла уйти от него с шестью детьми, сообщает «Собеседник».