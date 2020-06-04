«Ты вспомнишь обо мне?»: любовник Цывиной обнародовал последние СМС актрисы

Весной прошлого года ушла из жизни 55-летняя актриса Ирина Цывина. Уход вдовы Евгения Евстигнеева наделало много шума в прессе, многие не верили, что женщина скончалась от естественной смерти. Тем не менее, по официальным данным, ее сердце остановилось из-за кардиомиопатии.

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Спустя год возлюбленный артистки, ее коллега, Денис Сердюков решился обнародовать последнюю переписку с Цывиной. Казалось, что она предчувствует свой трагический уход, рассказал он «Собеседнику».

«Если я умру, ты хоть вспомнишь обо мне?» — написала она Денису.

Актер стал успокаивать любимую, что с ней все будет хорошо, и смерть ей не грозит. Ирина назвала его «дурачком» и заявила, что все-таки умрет раньше него, но потом и Цывина, и Сердюков одновременно написали друг другу, что только Бог знает, когда они оба уйдут из жизни.

Однако самыми последними словами актрисы были: «Я сплю». Их она написала в ответ на утреннее приветствие актера и смайлы в виде сердца и чашечки кофе.

«Сухой, нетипичный для нее ответ», — считает он. Как выяснилось позже, Цывина действительно заснула, но уже навсегда.