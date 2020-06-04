Опасно для жизни: Боня показала, как ловко водит авто без рук

По словам светской львицы, ее стаж за рулем – свыше 20 лет.

Виктория Боня удивила своих почитателей умением водить без рук. В личном блоге звезда «Дома-2» обнародовала шокирующее видео, где она едет в машине, весело пританцовывая под ритмичную музыку и не держась за руль автомобиля.

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Девушка пояснила, что ее стаж водителя составляет 22 года. При этом она не пережила ни одной аварии по своей вине. Вспомнила бывшая возлюбленная Алекса Смерфита и про свой первый автомобиль. И это, конечно же, не «шестерка», а полноразмерный внедорожник Lincoln Navigator.

«Такой мощный уродливый крокодил. Кстати, кроме обычных курсов, я заканчивала курсы экстремального вождения», — поведала Виктория в stories Instagram.

Напомним, Боня в настоящий момент живет в Монако у своего бывшего гражданского супруга Алекса Смерфита. Девушке и своей дочке Анджелине миллионер выделил отдельный дом в своем имении.

Внимание! Мы не советуем повторять поступок Виктории Бони, это опасно для жизни!