«Сын взрослеет, мама молодеет»: Королева повторила снимок 17-летней давности

Время в самоизоляции многие звезды проводят, участвуя в популярных челленджах и снимая разнообразный контент для своих социальных сетей. Дима Билан, Яна Рудковская, Филипп Киркоров все чаще публикуют посты в тинейджерском приложении TikTok, становясь все более популярными у поколения современной молодежи. Вот и Наташа Королева втянулась в формат коротких музыкальных видеороликов и давно публикует в своем аккаунте интересные и яркие ролики.

Накануне звезда приняла участие в челлендже и поделилась трогательным видео с подписчиками, на котором она повторила со своим взрослым сыном фотографию 17-летней давности.

«Как быстро летит время! Сыночек Архип 17 лет тому назад!» — подписала видео Королева.

На видео сидящая в кресле мама взяла на «ручки» своего наследника, как полтора десятилетия назад. Для многих фолловеров удивительным стало то, что за прошедшее время певица совсем не поменялась внешне – все такая же красивая, стройная и молодая.

«Наташа, вы икона!», «А Наташа и не поменялась», «Наташа стала только красивее», «Ты вообще не изменилась», «Сын взрослеет, мамам молодеет», — написали в комментариях под видео подписчики.