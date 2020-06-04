«Я не серая мышка и мне тоже нужно внимание»: Кастерова рассказала о стычках с Малкиным

Телеведущая Анна Кастерова заявила, что за последнее время они стали намного ближе со своим супругом хоккеистом команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. Ранее в интервью североамериканским СМИ популярный хоккеист говорил, что недостаточно открыт с супругой.
Как считает Кастерова, на их сближение повлияла пандемия коронавируса. Они стали больше времени проводить друг с другом и многие острые углы благодаря этому сейчас сглаживаются.
По словам Кастеровой, во время сезона ее муж раздает огромное количество интервью. Различные ситуации на льду, комментарии в прессе оказывают на него влияние, причем порой негативное, что сказывается на отношениях супругов, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Во время сезона у Жени было больше психологически неустойчивых порывов. Но я тоже не серая мышка, и мне нужно внимание. Все мы люди, не всегда находишь удобный момент, и получаются стычки».