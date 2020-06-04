«Ежедневные пять км переросли в десять»: возлюбленная Жигунова не исключила участие в марафоне

Как отметила Виктория Ворожбит, она сейчас очень много бегает.

Новая возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит в Instagram сообщила, что ежедневно пробегала до последних времен по пять километров. Однако сейчас она вдвое увеличила эту дистанцию. Всему виной пандемия коронавируса и изоляция, из-за чего у нее стало больше свободного времени. Кроме того, ее завораживает природа.

«Мои ежедневные пять километров плавно переросли в десять. Еще месяц карантина (не дай бог!) и начну готовиться к своему первому марафону. А все сногсшибательные виды, причем, в любую погоду, даже под дождем». Виктория Ворожбит

Отметим, что Виктория Ворожбит и Сергей Жигунов познакомились в 2017 году во время подготовки к приморскому фестивалю «Утро Родины». Между ними вскоре вспыхнул бурный роман. Девушку называют «двойником Анастасии Заворотнюк». Она действительно очень похожа на бывшую возлюбленную актера, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием.

Интересно, что ради Сергея Жигунова Ворожбит ушла от супруга. Тот в отместку удалил все интервью девушки со знаменитостями, которые были ранее размещены на одном из приморских порталов.