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«Такой странный, такой непонятный»: Анна Нахапетова рассказала о закрытии театрального сезона

По словам актрисы, он в этом году из-за пандемии получился очень коротким.

«Такой странный, такой непонятный»: Анна Нахапетова рассказала о закрытии театрального сезона
Анна Нахапетова. Фото: globallookpress.com

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой балерина и артистка Анна Нахапетова в Instagram заявила о закрытии театрального сезона в театре Романа Виктюка, где она служит последние годы.

Анна Нахапетова. Фото
Анна Нахапетова. Фото: globallookpress.com/

«Сегодня официально мы закрыли наш театральный сезон! Такой странный, такой непонятный, такой короткий, но несмотря ни на что, все равно счастливый! Очень хочется сказать всем, до скорой встречи в театре! P.S. Верю, что так оно и будет».

Анна Нахапетова

Отметим, что в этом году многие театры раньше времени ушли на каникулы. К примеру, не так давно художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов говорил о тяжелом положении артистов, которые из-за пандемии коронавируса остались без заработков и без работы.

При этом он уверен, что даже после снятия ограничительных мер люди не ринутся в театры. По его словам, ему не очень понятны и приятны шутки про коронавирус, которые натворил столько бед.

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Анна НахапетоваВера ГлаголеваЕвгений МироновНовости googleРоман Виктюк
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