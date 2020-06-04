«Такой странный, такой непонятный»: Анна Нахапетова рассказала о закрытии театрального сезона

По словам актрисы, он в этом году из-за пандемии получился очень коротким.

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой балерина и артистка Анна Нахапетова в Instagram заявила о закрытии театрального сезона в театре Романа Виктюка, где она служит последние годы.

«Сегодня официально мы закрыли наш театральный сезон! Такой странный, такой непонятный, такой короткий, но несмотря ни на что, все равно счастливый! Очень хочется сказать всем, до скорой встречи в театре! P.S. Верю, что так оно и будет». Анна Нахапетова

Отметим, что в этом году многие театры раньше времени ушли на каникулы. К примеру, не так давно художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов говорил о тяжелом положении артистов, которые из-за пандемии коронавируса остались без заработков и без работы.

При этом он уверен, что даже после снятия ограничительных мер люди не ринутся в театры. По его словам, ему не очень понятны и приятны шутки про коронавирус, которые натворил столько бед.