«Первые 50 долларов отдала маме на покупку продуктов»: Канделаки вспомнила сложную юность

По словам телеведущей, в ее детстве не было роскоши и каких-то излишеств.

Телеведущая Тина Канделаки в Instagram вспомнила свои тяжелые детство и юность. По ее словам, она никогда не купалась в роскоши и излишествах. Приходилось откровенно выживать в родной Грузии.

«Я очень хорошо помню, как заработала первые 50 долларов и отдала их маме на покупку продуктов». Тина Канделаки

Как отметила звезда, сама жизнь диктовала в те годы правила игры. Даже не нужно было слушать советов популярных в наши дни коучей.

Звезда вспомнила, что во время первых эфиров на грузинском телевидении у нее был очень скромный гардероб. Никаких модных платьев, как сейчас у телеведущих, и близко не было. На помощь приходили подруги, которые одалживали ей вещи для эфиров. Как она отметила, тогда даже не было костюмеров, без которых сегодня жизнь кажется немыслимой.

Тина Канделаки отметила, что никогда не брала деньги в долг, даже когда в них сильно нуждалась. Она считает, что это неправильный путь, который ведет к тупиковой ситуации в будущем. Лучше финансы, как она подчеркнула, подарить и забыть о них навсегда.

Также она думает, что инвестировать средства нужно прежде всего в свое здоровье и образование. Правда, оговорилась, если уже есть дача и квартира – основные жизненные необходимости в жизни любого человека.