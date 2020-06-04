«Все на хайпе, да еще и богом прикрываются»: Иосиф Пригожин назвал трусом Ивана Охлобыстина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что безуспешно пытался дозвониться до актера Ивана Охлобыстина и поговорить с ним по-мужски. Поводом послужили недавние комментарии звезды, которые он дал СМИ. Напомним, что Охлобыстин заявил, что «Господь заповедал прощать глупость». Так он отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии коронавируса, которые, как известно, вызвали широкий общественный резонанс в обществе.

Интересно, что нелестно в адрес Пригожина высказались и некоторые другие личности. В частности, актер Алексей Панин и блогер Алексей Навальный.

«Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин, ни Навальный… Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!» Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, многие звезды даже из топ-10 в российском шоу-бизнесе находятся сегодня в долгах и в кредитах. Просто они не хотят об этом по каким-то причинам распространяться. Видимо, боясь растерять поклонников. Сам он не понимает, почему эту информацию надо скрывать. Люди, как он считает, должны знать правду, сообщает «Комсомольская правда».