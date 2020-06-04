Иосиф Пригожин озвучил сумму, которую готов выделить на лечение Анастасии Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин, который ранее заявлял, что необходимо создать благотворительный фонд творческих единомышленников для помощи попавшим в беду и тяжелую жизненную ситуацию артистам, назвал сумму, которую он лично готов выделить для лечения звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

«Я бы дал, допустим, 100 тысяч рублей. Лепс бы дал, другие артисты — кто сколько может. Случилась беда — как, например, у Насти, ей нужны деньги на лечение — мы бы взяли и помогли». Иосиф Пригожин

Как отметил супруг певицы Валерии, он в курсе, что у семьи актрисы хватает денег на ее лечение от тяжелого заболевания. В то же время их созданная в будущем организация всегда должна предложить помощь, а тот человек, кому она адресуется, уже сам решит брать или нет деньги.

По словам Пригожина, он лично был свидетелем, как в свое время умирали от нищеты великие артисты. В качестве примера он привел Георгия Вицина. По его словам, далеко не все из звезд могут приспособиться к новой жизни. В свое время они остались без работы и снимались, чтобы выжить во второсортных сериалах, сообщает «Комсомольская правда».