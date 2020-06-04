«Шоу-бизнес – это секта»: дочь Успенской сделала неожиданное заявление

Плаксина разнесла в пух и прах среду, в которой работает ее мать.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина выступила с очередным разоблачительным заявлением. На сей раз она не остановилась на одной матери и решила разнести среду, в которой работает и существует ее родительница.

«Шоу-бизнес – это террористическая секта, где возглавляющие ее адепты презирают даже собственные песни и собственную публику. Они ненавидят музыку, которую поют, ненавидят друг друга. На публике льстят, а за глазами проклинают. Они бегут от своей жизни, чтобы питаться энергией своих зрителей, а за спиной этих же зрителей высмеивают и даже не помнят, в каком городе они пели сегодня. Они внедряют моду на силиконовые кукольные тела, чтобы вы не видели их истинные лица», — написала девушка в личном блоге.

Песни отечественной эстрады Плаксина назвала «пошлыми», шутки, звучащие со сцены, «низкосортными». По ее мнению, это происходит потому, что представители шоу-бизнеса не верят в Бога. Однако, уверена Татьяна, Бог накажет всех.

Напомним, дочь Успенской в настоящий момент живет в США. Ее знаменитая мать решила оставить 30-летнюю наследницу здесь без содержания, устав от ее разоблачительных выступлений в прессе. Девушка успела дать несколько интервью, в которых обвинила родственницу в жестоком обращении с ней. Королева шансона в ответ заявила, что ее дочь «неадекватна», но она с радостью воспримет известие об улучшении ее состояния и успехе.