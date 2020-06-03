Дочка Кети Топурии в бомбере и розовых брюках провела экскурсию по участку мамы

Кети Топурия еще год назад признавалась, что живет с мамой. Она мечтала переехать и жить отдельно. А не так давно певица съехалась со своим возлюбленным Львом Деньговым. Они коротают дни в самоизоляции в загородном коттедже с камином, просторной ванной и другими удобствами. Артистка не расстается со своей четырехлетней дочкой Оливией от первого брака. Девочка на карантине стала блогером и снимает познавательные видео о том, чем себя можно занять в четырех стенах.

На днях Кети провела вечер с наследницей на кухне. Они вместе приготовили леденцы. Как оказалось, Оливии не скучно в загородном доме, так как там есть участок с животными. Девочка решила провести экскурсию и показать угодья своей мамы. На новом видео она предстала в черном бомбере и розовых брюках с лампасами. Кеды и шапка-хулиганка дополнили ее образ. Сначала она показала цыпленка. «Смотрите на моего цыпленочка. Он живет у меня дома, но конечно не прям здесь, а на улице, во дворе», — пояснила кроха.

Потом дочка Топурии прошлась по участку и покормила козу травой, а также больших кроликов. «Теперь я пришла к маленьким козляткам. Они почему-то не едят, ну ладно, тогда поглажу», — рассказала она, зайдя в другой вольер. На участке оказались также олени и красивые павлины, которые показали свои пестрые хвосты. Многие поклонники были очарованы маленькой наследницей певицы, которая рассказывала все, что знает о каждом животном.

«Как это здорово», «Какая вы добрая и внимательная», «Боже мой», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что ранее Топурия рассказала, что обычно ее дочь занимается балетом и фигурным катанием, а также изучает английский язык, но в период самоизоляции обучение было приостановлено. По мнению артистки, онлайн-занятия для такой крохи просто бесполезны.