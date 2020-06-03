«Человек выпивает»: экс-невестка певицы Анастасии обвинила ее в алкогольной зависимости

Этой весной распалась еще одна пара. 54-летняя певица Анастасия и 46-летний Юлиан поженились год назад. Тогда влюбленные открыто заговорили о своем романе, который длился больше 30 лет. При этом исполнительница хита «Мамин крестик» успела шесть раз побывать в браке и рискнула пойти на седьмую попытку.

Но в период карантина они перестали жить вместе. Как поведала Анастасия в передаче «Прямой эфир», муж не дал ей обещанного счастья, а также хотел использовать как инкубатор для рождения наследника. По ее словам, Юлиан даже настоял на ЭКО, но попытки были неудачными.

Певица обиделась на мужа за то, что он рассказал о предстоящем разводе прессе. Она считает, что он ее предал. А сам Юлиан заверил, что на самом деле всю информацию журналистам выдала им сама Анастасия.

«Если бы ты знал, что я за этот год пережил. Для меня это первый брак. Я окружал ее заботой, вил гнездо в Москве. Я хотел вывести ее из этого колхоза. Туда хорошо приезжать летом, там эти куры, утки. Хотелось просто Насте подарить другую жизнь, но ей она не нужна. Я тоже не молодею. Дело не в детях. Она устраивала мне такое, не знаю, как я выжил», — поделился Юлиан с Андреем Малаховым.

Дала интервью и экс-невестка Анастасии — Эдика Лялина. Она утверждает, что никогда не верила в счастливый брак Юлиана с певицей. Она даже считает артистку безответственной матерью и женщиной. Как известно, у Насти есть взрослая дочь от прошлых отношений.

«Я на 99% уверена, что разводятся они из-за того, что Настенька накосячила. Мне так кажется. Также мне кажется, что инициатор развода все-таки Юлиан. Потому что высокий, красивый, статный мужик, на которого оборачиваются женщины, и Анастасия, которая годится ему в мамы. Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает. Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя. Я уверена, что ему просто надоели эти вечные пьянки, вечные загулы и наверное он решил сделать правильный выбор. Анастасия общается как быдло. Я таких людей убираю из своей жизни. Даже если бы она захотела общаться с племянником, я бы не позволила это сделать. Юлиан достоин более интеллигентной молодой женщины», — высказалась Лялина.

Она посоветовала Анастасии закодироваться.

«Я бы могла на нее в суд подать, но я вижу просто завистливую дуру, поэтому пропущу мимо себя это. Я ничего плохого в этом выпаде не вижу, Это просто тяф-тяф», — прокомментировала звезда слова бывшей невестки.

Помириться супруги так и не смогли. Их встреча в студии закончилась руганью. 20 июня они должны завершить бракоразводный процесс.