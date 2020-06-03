Передумали в последний момент: кто мог бы сыграть Хюррем в «Великолепном веке»

Любовь и признание зрителей пришли к 36-летней Мерьем Узерли благодаря роли в турецком сериале «Великолепный век». Девушка сыграла наложницу султана Сулеймана — русскую рабыню Роксолану (Александру. — Прим. ред.), получившую в гареме новое имя — Хюррем. Поклонники ленты на протяжении нескольких сезонов с упоением наблюдали за тем, как разворачивалась история завоеваний османского падишаха, разрешались дворцовые интриги и появлялись новые наследники династии.

Однако, как выяснилось, роль Хюррем могла достаться вовсе не Мерьем Узерли, а другой не менее популярной турецкой актрисе, которую многие помнят по сериалу «Королек — птичка певчая». Именно Фахрийе Эвджен должна была стать партнершей Халита Эргенча. Девушка уже практически подписала контракт на участие в ленте. Но в самую последнюю минуту продюсеры пересмотрели свое решение и заменили Фахрийе на Мерьем.

Репортеры не исключают, что причиной тому стала убедительная игра Узерли на пробах, пишет Sacitaslan. В итоге актриса с турецко-немецкими корнями настолько полюбилась зрителям, что они не хотели видеть никого другого в этой роли. Однако Мерьем все-таки покинула проект, сославшись на профессиональное выгорание. Так, в сериале «возрастную» Хюррем сыграла другая актриса — Вахиде Гердюм.

Стоит отметить, что Фахрийе Эвджен подобный поворот событий нисколько не смутил. Девушка сыграла в ленте «Королек — птичка певчая», где и познакомилась со своим будущим мужем Бураком Озчивитом. Он, к слову, также снимался в «Великолепном веке», представ перед поклонниками в образе Малкочоглу Бали-бея.

В недавнем интервью Эвджен призналась, что в будущем она вряд ли согласится сниматься в исторических картинах. Так, возлюбленная Озчивита подметила, что в ее карьере было несколько подобных проектов. Фахрийе опасается того, что поклонники будут воспринимать ее исключительно в одном амплуа.