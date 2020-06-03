«Тетя Алсу покажет мастер-класс»: мама Микеллы оценила шутку Жанны Мартиросян с TikTok

Возлюбленная резидента Comedy Club дала понять, что чувством юмора в их семье обладает не только Гарик.

36-летняя Алсу по достоинству оценила чувство юмора близкой подруги. Так, Жанна Мартиросян попыталась освоить TikTok, приняв участие в популярном челлендже. Ранее отечественные и зарубежные звезды демонстрировали этот «хитрый трюк». В качестве необходимых атрибутов для фокуса используется обычное зеркало, любое моющее средство, губка или полотенце для уборки.

Так, на первых секундах видеоролика в зеркале можно увидеть себя без всяких прикрас и «тюнинга». Но благодаря технической обработке и наложению кадров меняется и отражение. Вместо «типичной домохозяйки» появляется к примеру, кинодива. Весь секрет заключается в том, что один и тот же человек снимает два клипа: сначала себя в обычном виде, а потом уже при полном параде.

Именно этот прием и попыталась обыграть возлюбленная резидента Comedy Club. Ко всему прочему, близкая подруга Алсу дала понять, что чувством юмора в их семье обладает не только Гарик. Поп-исполнительница «подхватила» шутку избранницы шоумена, пообещав, что после карантина она обязательно приедет в гости к Жанне и «научит» ее снимать видео для TikTok.