«Амелия — очень творческая девочка»: Ковальчук рассказала, какой растет их дочь с Чумаковым

В недавнем интервью супруга шоумена Алексея Чумакова разоткровенничалась о своей единственной дочери. Вместе с возлюбленным Юлия Ковальчук воспитывает двухлетнюю Амелию. По словам певицы, в период самоизоляции их с мужем ребенок просто счастлив от того, что его родители постоянно находятся дома. И иногда, как говорит артистка, кроха может этим спекулировать. По этой причине, чтобы избежать в будущем проблем с вынужденными отъездами, звездная мама решила договориться с дочуркой. Так, к примеру, спать маленькую Амелию она укладывает по очереди с няней девочки.

Еще до карантина наследница певицы посещала дополнительные занятия для саморазвития. Однако продолжать все это в дистанционном формате Ковальчук не захотела. Артистка старается не подпускать малышку к мобильным телефонам и планшетам. Сейчас у крохи как раз начался познавательный период. По словам Юлии, дочка постоянно задает им с мужем разные вопросы, проявляя интерес ко всему, что происходит вокруг нее.

«Амелия — очень творческая девочка. Пока ей нравится все: и рисовать, и петь, и танцевать, и хулиганить», — приводит 7days слова Юлии Ковальчук.

По словам певицы, к проказам и шалостям дочери она относится спокойно и с пониманием. Как и любой другой ребенок в ее возрасте, Амели быстро устает от любого познавательного занятия. В такие моменты Ковальчук старается увлечь малышку игрой.