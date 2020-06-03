«Я в зеркало не смотрел на себя давно»: Боярский объяснил, почему у него такой изможденный вид

Актер Михаил Боярский ответил, почему у него такой изможденный вид на последнем видео. Напомним, что не так давно Сеть облетело видео, на котором «главный мушкетер страны» призвал помочь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. У них диагностировали редкую генетическую патологию.
Поклонники Боярского на призыв о помощи откликнулись, но параллельно стали задавать вопросы, что случилось с их кумиром. На видео у Боярского достаточно печальный вид. Он выглядел крайне изможденным. Некоторые подумали, что он серьезно болен и ему самому впору оказывать помощь.
Как отметил актер, сейчас он находится на самоизоляции на своей даче. Много времени проводит со своими внуками, которых, как известно, безумно любит, сообщает «Комсомольская правда».
«Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров.