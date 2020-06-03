«Я в зеркало не смотрел на себя давно»: Боярский объяснил, почему у него такой изможденный вид

«Главный мушкетер страны» заявил, что находится на самоизоляции на своей даче.

Актер Михаил Боярский ответил, почему у него такой изможденный вид на последнем видео. Напомним, что не так давно Сеть облетело видео, на котором «главный мушкетер страны» призвал помочь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. У них диагностировали редкую генетическую патологию.

Поклонники Боярского на призыв о помощи откликнулись, но параллельно стали задавать вопросы, что случилось с их кумиром. На видео у Боярского достаточно печальный вид. Он выглядел крайне изможденным. Некоторые подумали, что он серьезно болен и ему самому впору оказывать помощь.

Как отметил актер, сейчас он находится на самоизоляции на своей даче. Много времени проводит со своими внуками, которых, как известно, безумно любит, сообщает «Комсомольская правда».