«Театр, которым я руковожу, закрыт»: Миронов высказался о бедственном положении артистов

Актер и художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов в Instagram рассказал о бедственном положении артистов из-за пандемии коронавируса. Как он отметил, ситуация очень непростая. К примеру, у него болеют многие коллеги, друзья и знакомые. Актер сам несколько раз сдавал тесты, чтобы увидеться с мамой, здоровьем которой он не хочет рисковать.
«Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки. Без работы — огромное количество людей. Многие остаются без заработка».
Как отметил Евгений Миронов, в больницах сегодня не хватает элементарных средств защиты. При этом ему не смешно, когда над тем, кто пытается держать обстановку под контролем подшучивают.
Как считает Евгений Миронов, борьба с коронавирусом еще не на финальной стадии и до победы очень далеко. Актер уверен, что люди,даже когда выйдут из своих домов, еще долго будут носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры. Поэтому, когда он видит шутки про коронавирус, ему становится совсем не смешно, а больно.