«Театр, которым я руковожу, закрыт»: Миронов высказался о бедственном положении артистов

Актер и художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов в Instagram рассказал о бедственном положении артистов из-за пандемии коронавируса. Как он отметил, ситуация очень непростая. К примеру, у него болеют многие коллеги, друзья и знакомые. Актер сам несколько раз сдавал тесты, чтобы увидеться с мамой, здоровьем которой он не хочет рисковать.

«Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки. Без работы — огромное количество людей. Многие остаются без заработка».

Евгений Миронов

больше по теме Евгений Миронов поделился снимком со своим возможным сыном от суррогатной матери Поклонники гадают, кто изображен на фотографии.

Как отметил Евгений Миронов, в больницах сегодня не хватает элементарных средств защиты. При этом ему не смешно, когда над тем, кто пытается держать обстановку под контролем подшучивают.

Как считает Евгений Миронов, борьба с коронавирусом еще не на финальной стадии и до победы очень далеко. Актер уверен, что люди,даже когда выйдут из своих домов, еще долго будут носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры. Поэтому, когда он видит шутки про коронавирус, ему становится совсем не смешно, а больно.