«Я об этом потом жалела»: Светлана Журова оправдалась за свою откровенную фотосессию

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в студии программы «Судьба человека» призналась ведущему Борису Корчевникову, что очень жалела о своей откровенной фотосессии для спортивного журнала. В адрес спортсменки позже раздавалось огромное количество негативных комментариев.
«Эту откровенную фотосессию мой тогдашний муж Артем Черненко мне еле разрешил. Мне казалось, что из этого может что-то получиться. Потому что на самом деле это был спортивный журнал. Это не был журнал для мужчин».
Как отметила конькобежка, съемки были ее большой ошибкой, но ничего уже исправить нельзя.
«Я об этом потом сожалела. Муж мне говорил, что я буду об этом жалеть и что ничего хорошего из этого не получится. И надо признать, что он был прав. Меня до сих пор упрекают, что депутат разделся. Не надо фотографироваться в таком виде. Особенно, когда тебе твой мужчина говорит, что не стоит», — сказала Журова.