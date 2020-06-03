«Я об этом потом жалела»: Светлана Журова оправдалась за свою откровенную фотосессию

По словам конькобежки и депутата Госдумы, она наслушалась много негатива в свой адрес.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в студии программы «Судьба человека» призналась ведущему Борису Корчевникову, что очень жалела о своей откровенной фотосессии для спортивного журнала. В адрес спортсменки позже раздавалось огромное количество негативных комментариев.

«Эту откровенную фотосессию мой тогдашний муж Артем Черненко мне еле разрешил. Мне казалось, что из этого может что-то получиться. Потому что на самом деле это был спортивный журнал. Это не был журнал для мужчин». Светлана Журова

Как отметила конькобежка, съемки были ее большой ошибкой, но ничего уже исправить нельзя.

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«Я об этом потом сожалела. Муж мне говорил, что я буду об этом жалеть и что ничего хорошего из этого не получится. И надо признать, что он был прав. Меня до сих пор упрекают, что депутат разделся. Не надо фотографироваться в таком виде. Особенно, когда тебе твой мужчина говорит, что не стоит», — сказала Журова.