«Она осталась одна»: Нелли Кобзон рассказала о состоянии Моргуновой после смерти сына

Как отметила вдова артиста, она будет помогать диктору в финансовом плане.

Вдова народного артиста Иосифа Кобзона Нелли заявила, что диктор советского телевидения Светлана Моргунова находится в подавленном состоянии после смерти своего сына Максима. Мужчина, напомним, умер две недели назад от коронавируса.

Как отметила Нелли Кобзон, она хотела приехать к подруге в гости и поддержать, но сделать этого не смогла из-за коронавируса. Ей просто запретили выходить из дома. В то же время Нелли Кобзон звонила Моргуновой. Она отметила, что пожилая женщина находится в плачевном состоянии. Боль в ее душе не утихает.

«То, что со Светой произошло, — самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга». Нелли Кобзон

Как отметила Нелли Кобзон, она с другими звездами собирается помогать Светлане Моргуновой в финансовом плане. Рядом с диктором сейчас находится ее двоюродная сестра. Также приезжают невестка и внучки, сообщает «СтарХит».

Напомним, что сын Моргуновой лечился дома. Его состояние было удовлетворительным. Ничто не предвещало беды. Еще за несколько часов до смерти он общался с мамой и шутил. Позже ему неожиданно стало плохо. Врачи уже не смогли помочь мужчине.