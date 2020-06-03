«Появились олигархи, готовые платить за любовников»: Дробыш высказался о мире шоу-бизнеса

Продюсер Виктор Дробыш в эфире программы «Однажды» на НТВ заявил, что порой берется за раскрутку так называемых «блатных» артистов. В то же время он никогда не станет вкладывать свои силы в тех, в ком не видит потенциала.

«Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно…». Виктор Дробыш

Как отметил Дробыш, не он один занимается раскруткой таких исполнителей. Его коллеги Максим Фадеев и Игорь Матвиенко идут по тому же пути.

больше по теме Сын и дочь Виктора Дробыша накормили родителей чипсами собственного приготовления Как отметил композитор, дети потихоньку становятся его кормильцами.

По словам Виктора Дробыша, он привык зарабатывать деньги честным трудом. Он выразил мнение, что богатство и состоятельность все равно идут параллельно с успехом. Как сказал продюсер, его совесть перед налоговыми органами чиста. Он даже не боится мнения народа. Если его начнут осуждать, то он не станет обращать на это повышенное внимание.

Отметим, что Виктор Дробыш считается одним из ведущих продюсеров страны. В разное время он продвигал артистов, которые в итоге стали знамениты на всю страну. К примеру, именно он был продюсером одной из «Фабрик звезд», где его подопечные прекрасно выступали. В последнее время имя Дробыша стало часто мелькать в разных скандалах, связанных с интеллектуальной собственностью композиций. Сам он отмечал, что никогда в жизни не занимался воровством чьих-то песен.