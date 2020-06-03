«Раньше многим помогал Кобзон»: Пригожин призвал артистов скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. При этом выполнять обязанности в этой организации он готов безвозмездно. Главное, чтобы другие артисты его поддержали в этом начинании.

Как заметил супруг певицы Валерии, фонд мог бы помогать, как молодым начинающим артистам, так и тем, кто уже вышел на пенсию и нуждается в финансовой поддержке. В фонде могли бы состоять, как артисты, так и композиторы и даже блогеры.

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Бюджет организации, по мнению Пригожина, мог бы формироваться из взносов всех артистов. Деньги они бы сдавали не чаще одного раза в год. Бухгалтера и юристы, по задумке продюсера, трудились бы бесплатно, сообщает «Собеседник».

«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет». Иосиф Пригожин

Отметим, что Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. При этом известно, что за последнее время ее состояние улучшилось. Она находится в своем загородном доме в поселке Крекшино рядом с самыми близкими людьми, которые о ней заботятся. Родные верят, что актриса сможет полностью оправиться от тяжелой болезни и даже вернутся на съемочные площадки.