«Я не пытался ничего утаивать»: влюбленный в Волочкову бизнесмен был судим за мошенничество

Как отметил Владислав Фоменко из Твери, он все еще хочет получить ответы на личные вопросы от балерины.

Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко, который уверяет, что много лет назад балерина Анастасия Волочкова могла родить от него ребенка и скрыть от него эту информацию, заявил, что действительно был судим за мошенничество. При этом он считает, что это всего лишь стечение обстоятельств. Сейчас же, как думает мужчина, его пытаются подставить, роя неприятные факты из его биографии.

Как отметил предприниматель, обвинения в его адрес выдвинули соседи по дому в Твери. Они сказали, что якобы он похитил их автомобиль «Инфинити». На самом же деле, машина была разбита. Он просто решил ее у них купить. При этом отремонтировал за свои деньги.

Когда он пошел регистрировать автомобиль, то выяснилось, что тот числится в угоне. Он, конечно, решил автомобиль не покупать и стал требовать свои деньги назад. Соседи в ответ написали заявление, как будто он угнал машину у них. По его словам, в СИЗО он в итоге провел полтора года. Судимость на данный момент погашена, сообщает «Комсомольская правда».

«Рассказывая мою историю с Анастасией Волочковой, я отдавал себе отчет, что всплывет вся эта грязь. Я и не пытался ничего утаивать». Владислав Фоменко

Добавим, что представители Волочковой уже заявили, что Фоменко самый настоящий пройдоха. Он якобы просто пиарится на имени балерины. Никаких детей, как заверяла представитель Волочковой, она от него не рожала. Кстати, мужчине за клевету, если, конечно, она будет доказана, может светить уголовный срок. Балерина не хочет оставлять эту историю без внимания.