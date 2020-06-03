«Живет дома с семьей в Барвихе»: Собчак прояснила судьбу «особенной» дочери Федора Бондарчука

Как отметила светская львица, девушка вернулась к родным после курса лечения за рубежом.

Светская львица Ксения Собчак похвасталась своими очередными успехами в Instagram. Телеведущая заявила, что ее интервью с моделью Светланой Бондарчук набрало всего за сутки миллион просмотров. Долго держалось на втором месте в трендах.

Как отметила Собчак, она любит и Светлану, и ее бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. По ее словам, делать интервью с друзьями очень сложно. Получается или нечестно, или неинтересно. Однако, как думает Собчак, в этом интервью она не впала в крайности.

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Светская львица подчеркнула, что в титре закралась небольшая неточность. Она просто обязана об этом сообщить, чтобы не было домыслов и сплетен. Речь идет об «особенной» дочери звезд.