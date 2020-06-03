«Это же я! Маленький Оксан»: Самойлова не пожелала видеть в сыне сходство с Джиганом

С ее мнением согласны далеко не все.

Похоже, что Оксана Самойлова окончательно решила откреститься от своего мужа Джигана. Недавно девушка заявила, что хоть и живет пока с ним под одной крышей, сохранять брак не намерена.

Теперь же, вглядываясь в лицо своего ребенка, она решила, что внешность Давид унаследовал именно от нее.

«Когда глаза кажутся темными – это же просто я! Маленький Оксан», — написала она в личном блоге, обнародовав новое фото с отпрыском.

Многочисленные подписчики модели согласились с ней, что лицом мальчик действительно пошел в мать. Но далеко не все. «Копия Джига», «Он вылитый Денис (настоящее имя рэпера, — прим. автора). Я честно не понимаю, кто тут видит Оксану. Малыш просто сказка», «На папу похож», «Нееееееееееет, нет, вылитый Джиган», — к примеру, можно увидеть в комментариях Instagram Оксаны.