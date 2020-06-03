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Дочь Климовой восхитила красотой и заявила, что ей уже разрешено сниматься обнаженной

Восемнадцатилетняя Елизавета Хорошилова удивила откровенным признанием.

Дочь Климовой восхитила красотой и заявила, что ей уже разрешено сниматься обнаженной
Дочь Климовой выросла настоящей красоткой/http://globallookpress.com/

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой восемнадцатилетняя Елизавета Хорошилова в Instagram разместила красивый кадр. На снимке она смотрит вверх. При этом на лице у нее помада от поцелуев.

Елизавета Хорошилова. Фото
Дочь Климовой выросла настоящей красоткой/https://www.instagram.com/khrsh.lv/

Пользователи в комментариях взорвались от восторга. «Обалденная!» «Ты вся в маму. Так держать! Для твоих лет – это успех! Всех благо тебе», «Очень похожа на мамочку».

Между тем один из подписчиков Елизаветы Хорошиловой задал девушке откровенный вопрос. «Лиза, а тебе уже можно сниматься голой?» При этом дочь Екатерины Климовой ответила: «Да, конечно».

Отметим, что Елизавета Хорошилова появилась на свет в марте 2002 года от первого брака актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым. Их роман начался еще в школе. Этот брак через несколько лет распался. Не так давно Елизавета Хорошилова рассказывала, что собирается поступать на факультет журналистики. Идти по стопам матери и становиться актрисой она не намерена.

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