«Такой красавец!»: Чехова обнародовала кадры с дня рождения сына от Гурама Баблишвили

Анфиса Чехова рассказывала Teleprogramma.pro, что соблюдает самоизоляцию лишь относительно. К примеру, она скептически относится к постоянному ношению маски, кроме того, отпускает своего сына Соломона к родственникам погостить. Дескать, бабушки скучают без него. Не стал исключением и день рождения сына.

Ведущая не постеснялась пригласить его многочисленных друзей на праздник и обнародовать в личном блоге фото с ними. Судя по снимку, ребятишки действительно соскучились по домашним посиделкам и веселым торжествам – лица маленьких гостей так и сияли от счастья.

Специально для Соломона Анфиса заказала красивый многоярусный торт синего мужского цвета, украшенный свечами, фейерверками и изображениями персонажей известной онлайн-игры.

«Мой Зайчик. Расти большой, не будь лапшой», — написала она в Instagram.

Напомним, сын у Чеховой родился в отношениях с грузинским актером Гурамом Баблишвили. Поженились они через три года после появления на свет наследника, а уже через пару лет разошлись.