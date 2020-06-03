«На этой неделе подам заявление»: Бородина решила обратиться за пособием в 10 тысяч

С 1 июня его выплачивают в России на всех детей до 16 лет.

С первого дня лета россияне стали получать разовые пособия на детей. Напомним, они положены всем родителям, которые имеют наследников до 16 лет, сумма помощи от государства составляет 10 тыс. рублей.

Как оказалось, российские звезды тоже не стали отказываться от денег. К примеру, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина заявила, что оформит заявление в ближайшее время.

«У меня, чего тут скрывать, прямой надобности в поддержке нет, я работаю на ТВ, у меня есть реклама в Instagram. Есть те, кому это нужнее. Решила так, что на этой неделе подам сама заявление на «Госуслугах» на выплату!» — написала Ксения в личном блоге.

20 тысяч рублей, которые ей полагаются на двоих детей Бородина решила отдать нуждающимся людям.