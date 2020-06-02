«Я всегда остро реагирую на ложь»: Климова заявила, что не готова мириться с обманом

Елена Бирюка не только является близкой подругой 42-летней Екатерины Климовой, но и приходится мачехой ее старшей дочери Елизаветы. Актриса вышла замуж за бывшего избранника своей приятельницы — ювелира Илью Хорошилова — и подарила ему младшую наследницу, дочку Аглаю. Подобный жизненный сценарий только укрепил дружбу двух артисток.

В одном из интервью Екатерина уточнила, что с ее теперь уже бывшим возлюбленным Елена познакомилась на одной из вечеринок, придя к ним в гости. Бирюкова сразу обратила внимание на Илью и даже сказала об этом Климовой. Сейчас актриса рада тому обстоятельству, что Хорошилову удалось встретить на своем пути такую достойную женщину. Так, не без юмора Екатерина подметила, что ей было бы жалко отдавать Илью в чужие руки.

С Бирюковой артистка дружит уже пятнадцать лет. На днях актрисы провели совместный прямой эфир в Instagram. В беседе с Еленой бывшая супруга Гелы Месхи разоткровенничалась о личном. Климова уточнила, что она никогда не смогла бы смириться с ложью. По словам знаменитости, если бы она уличила кого-то в своем окружении в обмане, то, скорее всего, прекратила бы с этим человеком всякое дальнейшее общение.

«Я всегда остро реагирую на заведомую ложь. Если человек мне врет, он исчезает из моей жизни навсегда. Я не понимаю, как можно испортить жизнь другому человеку, оговорить его», — отметила актриса, уточнив, что точно так же она относится к изменам и предательству.

Напомним, что Климова трижды была замужем. Еще прошлым летом она развелась с супругом Гелой Месхи, от которого родила младшую дочку Беллу.