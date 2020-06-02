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Марию Шарапову признали чемпионкой по стонам на корте

Некоторые теннисисты считают, что громкие крики - это жульничество.

Марию Шарапову признали чемпионкой по стонам на корте
Шарапова стала чемпионкой по стонам на корте/http://globallookpress.com/

Портал Sportscasting признал россиянку Марию Шарапову чемпионкой по стонам на корте во время ударов по мячу. Вместе с ней рейтинг возглавила звезда американского тенниса Моника Селеш. Отметим, что обе спортсменки уже завершили свои профессиональные карьеры.

Как отмечается, мода на громкие стоны началась еще в восьмидесятых годах прошлого века. При этом именно Шарапова и Селеш вывели данный тактический и психологический элемент на новый уровень.

Любопытно, что несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить теннисисткам громко кричать. Здесь считали, что таким образом теннисистки ведут себя непристойно и жульничают, потому что сбивают с игрового ритма своих соперниц.

В 2011 году датчанка Каролина Возняцки заявила, что крики на корте заглушают удары ракеткой, что дает тем, кто их издает большое преимущество. Как она отмечала, соперницы «кричащих» спортсменок реагируют на полет мяча на 30 миллисекунд позднее, сообщает «Спорт-Экспресс».

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