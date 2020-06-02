В Сети появился редкий снимок Юлии Высоцкой с дочкой и сыном

Фотография была сделана еще до того, как дочь актрисы попала в ДТП.

На фанатской страничке звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко в Instagram появился архивный снимок актрисы и ее коллеги Юлии Высоцкой с детьми от брака с режиссером Андреем Кончаловским. Фотография была сделана еще до того, как дочь звезд угодила в ДТП. Это, напомним, случилось в 2013 году. Сейчас родители не выкладывают снимки со своим ребенком. Остается только догадываться, в каком она состоянии.

Фанаты Татьяны Кравченко отметили, что Юлия Высоцкая открыла кулинарную страницу со своими рецептами. Они попросили на нее подписаться.

Добавим, что Маше в этом году исполнится 21 год. Ее брат Петя на четыре года младше сестры.

Не так давно режиссер Егор Кончаловский в беседе с телеведущим Владимиром Познером говорил, что сделает все возможное, чтобы его дочь поправилась. Это, как он отмечал, то ради чего он живет на земле. Режиссеру в этом году исполнится уже 83 года.