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Захватчик «Альфа-банка» в Москве принес официальные извинения Ольге Бузовой

Алексей Барышников сделал это через своего адвоката.

Захватчик «Альфа-банка» в Москве принес официальные извинения Ольге Бузовой
Ольге Бузовой принес извинения захватил столичного банка/http://globallookpress.com/

Захватчик одного из отделений «Альфа-банка» в Москве Алексей Барышников через своего адвоката Максима Кичигина принес извинения певице и телеведущей Ольге Бузовой. Напомним, что мужчина не так давно захватил заложника в кредитном учреждении и требовал вызвать на место исполнительницу. Как он отмечал, она сломала ему жизнь. Этот случай получил широкое обсуждение в средствах массовой информации.

Ольга Бузова. Фото
Ольге Бузовой принесли извинения. Фото: http://globallookpress.com/

По словам адвоката, Барышников в будущем готов загладить свою вину. Правда, каким образом, не очень понятно. Вероятно, что ближайшие годы мужчина проведет в колонии.

Отметим, что Алексей Барышников был доставлен следователями на место преступления для следственного эксперимента.

Сама Бузова, когда узнала, что ее требует к себе преступник, как она отмечала, была готова выехать на место и встретиться с Барышниковым. К счастью, до этого не дошло. Достаточно быстро преступник был обезврежен. Никто в результате инцидента не пострадал, сообщает телеграм-канал Mash.

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"Альфа-банк"Алексей БарышниковМаксим КичигинОльга БузоваОльга Бузова последние новости
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