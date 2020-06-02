«Является уникальным талантом»: Андрей Разин встал на защиту Валерии после нападок СМИ

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил в Instagram, что нападки СМИ на певицу Валерию и ее супруга продюсера Иосифа Пригожина недопустимы.

Напомним, что широкий общественный резонанс вызвало заявление Пригожина о непростом положении артистов в период пандемии. Ему и Валерии даже была отправлена гуманитарная помощь в виде лапши быстрого приготовления от партии «Коммунисты России».

«Валерия является уникальным талантом. Она — большой патриот нашей страны». Андрей Разин

Как отметил продюсер, в свое время Валерия бескорыстно и совершенно бесплатно появилась в Сочи в 2007 году и выступила в поддержку города, который в итоге получил Олимпийские игры. Они, напомним, состоялись в 2014 году.