«А потом обиженно пишите!»: Барановская отказалась раскрывать свои заработки и доходы на ТВ

В одном из интервью 34-летняя Юлия Барановская рассказала о том, что когда Андрей Аршавин оставил ее с двумя детьми на руках, она находилась на восьмом месяце беременности. Примечательно, что именно младший сын телеведущей — семилетний Арсений, который рос без отца, пошел по стопам своего родителя. Мальчик увлекается футболом.

Юлия полностью поддерживает наследника. Знаменитость сама отдала сынишку в детскую академию «Барселона». По словам теледивы, она не сомневается, что Арсения будут сравнивать с его отцом. К подобному Барановская относится спокойной и с пониманием. Помимо младшего наследника, в семье Юлии есть четырнадцатилетний Артем и двенадцатилетняя Яна.

Несмотря на то, что Юлия осталась без поддержки в лице главы семейства, когда Андрей Аршавин начал строить отношения с моделью Алисой Казьминой, она сумела построить карьеру на ТВ. Барановская стала соведущей Александра Гордона в программе «Мужское/Женское». Помимо этого, вместе с Александром Васильевым знаменитость ведет передачу «Модный приговор» на Первом канале.

Время от времени телеведущая устраивает викторины для своих поклонников в формате вопрос-ответ. В stories Instagram Юлия опубликовала заинтересовавшие ее темы. Так, экс-возлюбленную Андрея Аршавина спросили о заработках. Примечательно, что Барановская отказалась раскрывать свои доходы на ТВ. По словам знаменитости, она никогда не позволяла себе проявлять подобную бестактность, интересуясь благосостоянием посторонних людей.