Отец Жанны Фриске пожаловался на жадность судебных приставов

Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, пожаловался на жадность судебных приставов. Как известно, в свое время благотворительная организация «Русфонд» выделила огромные деньги на лечение исполнительницы — 21 миллион рублей. Деньги собрали простые россияне, которым была небезразлична судьба исполнительницы.

В итоге большая часть из этих средств на лечение потрачена не была. Жанна Фриске скончалась. Однако деньги в благотворительную организацию возвращены не были.

В итоге суд постановил все средства вернуть. Владимир Фриске выложил из своего кармана 14 миллионов рублей. При этом приставы хотели собрать еще и сбор в размере миллиона 518 тысяч рублей. Владимир попросил уменьшить его на 379 тысяч, ссылаясь на тяжелое материальное положение и инвалидность.

Отметим, что суд на уступки мужчине не пошел. Сейчас он пытается обжаловать это решение, сообщает телеграм-канал Mash.