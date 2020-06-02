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Звездный гость

Блогер Саша Спилберг придет на «Дом-2», чтобы защитить девушек от нападок мужчин

Как отметила звезда, на проекте творится самая настоящая жара.

Блогер Саша Спилберг придет на «Дом-2», чтобы защитить девушек от нападок мужчин
Саша Спилберг появится на "Доме-2" в роли ведущей/https://www.instagram.com/sashaspilberg/

Один из самых известных российских блогеров Саша Спилберг придет на проект «Дом-2». Она станет ведущей. Девушка прошла кастинг, опередив конкурентов. Отметим, что количество ее подписчиков в Instagram на сегодняшний день приближается к отметке в шесть миллионов человек.

Как отметила блогер, на шоу она появится с конкретной целью – защитить девушек от нападок мужчин. Сама любовь искать она вовсе не собирается. Также она мечтает, чтобы молодые люди, которые ищут свою любовь на шоу, изменили отношение к представительницам прекрасного пола.

«Наблюдать за участниками «Дома-2» не только на экране, но и в жизни — это очень интересный процесс! И здесь, конечно, творится жара! Такой экшн! Это интересно!»

Саша Спилберг

Отметим, что у самой Саши Спилберг все прекрасно в личной жизни. У нее есть молодой человек. В будущем она мечтает выйти за него замуж. Любопытно, что мужчиной, который в итоге покорил ее сердце, она познакомилась на другом континенте, сообщает «СтарХит».

Добавим, что Саша Спилберг появится только в двух выпусках проекта. Быть постоянной ведущей шоу она не намерена.

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