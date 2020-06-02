Аркадий Инин уже пять лет не может навестить могилу матери на Украине

Писатель и сценарист Аркадий Инин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что уже пять лет не может съездить в родной Харьков на могилу своей матери.

«Я пять лет не могут навестить могилу мамы на Украине, которая умерла от инсульта. Мне запретили туда въезд. А все потому, что я выступал в Крыму с концертами. Я там вырос, работал и не могу приехать. Вот такое отношение». Аркадий Инин

По словам Аркадия Инина, которому сейчас уже 82 года, в Харькове была Аллея славы рядом с оперным театром. В свое время он ездил туда и его очень тепло встречали, но из-за конфликта между странами теперь его там считают врагом.

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