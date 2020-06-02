«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Жанна Бадоева: «Что происходит в Мюнхене после открытия границ»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Аркадий Инин уже пять лет не может навестить могилу матери на Украине

Как отметил писатель, его признали опасным для украинской государственности.

Аркадий Инин уже пять лет не может навестить могилу матери на Украине
Инин не может попасть на могилу матери в родном Харькове/http://globallookpress.com/

Писатель и сценарист Аркадий Инин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что уже пять лет не может съездить в родной Харьков на могилу своей матери.

Аркадий Инин. Фото
Аркадий Инин стал врагом в родном Харькове/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я пять лет не могут навестить могилу мамы на Украине, которая умерла от инсульта. Мне запретили туда въезд. А все потому, что я выступал в Крыму с концертами. Я там вырос, работал и не могу приехать. Вот такое отношение».

Аркадий Инин

По словам Аркадия Инина, которому сейчас уже 82 года, в Харькове была Аллея славы рядом с оперным театром. В свое время он ездил туда и его очень тепло встречали, но из-за конфликта между странами теперь его там считают врагом.

«Мы там оставляли в свое время там отпечатки ладоней. Там была Люся Гурченко, Наташа Фатеева, Валера Фокин. Все выкорчевали. Меня признали опасным для украинской государственности», — заявил Аркадий Инин, который все же верит, что здравый смысл рано или поздно восторжествует.

Тэги

Аркадий ИнинНовости googleПрограмма "Судьба человека"Харьков
Loading...