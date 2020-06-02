Аркадий Инин уже пять лет не может навестить могилу матери на Украине

Писатель и сценарист Аркадий Инин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что уже пять лет не может съездить в родной Харьков на могилу своей матери.
«Я пять лет не могут навестить могилу мамы на Украине, которая умерла от инсульта. Мне запретили туда въезд. А все потому, что я выступал в Крыму с концертами. Я там вырос, работал и не могу приехать. Вот такое отношение».
По словам Аркадия Инина, которому сейчас уже 82 года, в Харькове была Аллея славы рядом с оперным театром. В свое время он ездил туда и его очень тепло встречали, но из-за конфликта между странами теперь его там считают врагом.
«Мы там оставляли в свое время там отпечатки ладоней. Там была Люся Гурченко, Наташа Фатеева, Валера Фокин. Все выкорчевали. Меня признали опасным для украинской государственности», — заявил Аркадий Инин, который все же верит, что здравый смысл рано или поздно восторжествует.