Аркадий Инин пообещал жене топить девочек, если она начнет их рожать

По словам сценариста, в молодости он был дураком.

Писатель Аркадий Инин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что по молодости был самым настоящим дураком и порой совершал нелепые поступки, за которые теперь по прошествии лет ему очень стыдно.

Напомним, что у него двое сыновей от супруги Инны Ивановой, есть внуки. В браке они вместе 60 лет и не так давно отмечали бриллиантовую свадьбу.

«Когда я был молод, то не очень понимал, зачем вообще нужны дети. Сейчас осознал, что это счастье. Я много лет назад сказал, чтобы жена рожала только мальчишек. Девочек пообещал топить. И невестке это сказал. Был, конечно, в те годы молодой, дурак. Господи. Думаю сейчас. Была бы у меня дочка или внучка. Девочка с косичками, бантиками. За нос меня таскала. Говорила бы: «Деда, деда». Была бы радость мне на всю жизнь». Аркадий Инин

Как отметил писатель и сценарист, он надеется, что в их семье появятся девочки.