Аркадий Инин вспомнил свою свадьбу с десятью тазиками винегрета

Писатель и сценарист Аркадий Инин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он рассказал о своей свадьбе с Инной Ивановой, его единственной супругой. В браке у них родилось двое детей. Вместе с супругой они вместе уже 60 лет — отпраздновали не так давно бриллиантовую свадьбу.

«С женой Инной мы учились вместе в Харьковском политехническом институте. Она тоже по профессии инженер, тоже электрик, как и я. В потоке было человек четыреста, но мы встретились именно с ней». Аркадий Инин

По словам Аркадия Инина, их свадьба запомнилась ему на всю жизнь. В то время они еще учились в институте.