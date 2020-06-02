Аркадий Инин вспомнил свою свадьбу с десятью тазиками винегрета

Писатель и сценарист Аркадий Инин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он рассказал о своей свадьбе с Инной Ивановой, его единственной супругой. В браке у них родилось двое детей. Вместе с супругой они вместе уже 60 лет — отпраздновали не так давно бриллиантовую свадьбу.
«С женой Инной мы учились вместе в Харьковском политехническом институте. Она тоже по профессии инженер, тоже электрик, как и я. В потоке было человек четыреста, но мы встретились именно с ней».
По словам Аркадия Инина, их свадьба запомнилась ему на всю жизнь. В то время они еще учились в институте.
«У нас была самая настоящая комсомольская свадьба. Мы еще учились в институте на пятом курсе. На торжество пришло порядка двухсот человек. Было на свадьбе десять тазиков винегрета и шесть ящиков водки. Это было основное меню, но все тогда были счастливы», — заметил Аркадий Инин.