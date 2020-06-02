«Идея родилась спонтанно»: Диана Арбенина рассказала о новом клипе с участием своих детей

Певица Диана Арбенина поделилась подробностями появления клипа на композицию «Казино», в котором она задействовала своих десятилетних детей — дочь Марту и сына Артема.

«Идея, как водится, родилась спонтанно», — сказала Арбенина.

Как заметила звезда, ее детям непросто далось дистанционное обучение. Она видела, что ребята хотят гулять. Заниматься в домашних условиях им было непросто, но никакого выбора не оставалось. Нужно было грызть гранит науки.

По словам исполнительницы, в клипе она постаралась показать веселую и несерьезную историю побега своих детей от знаний. И это ей, как она думает, удалось.

Любопытно, что в съемках был задействован весь дом исполнительницы. Как она отметила, если бы не карантин, то ей никогда не пришло в голову сделать забавный ролик в домашних условиях. Как сказала Арбенина, в это непростое время все люди понимают, как им дороги близкие. Она добавила, что умение во всем в жизни находить ироничную сторону очень важно в современных реалиях. По ее мнению, у нее все получилось, сообщает МК.