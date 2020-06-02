«Когда дети рожают детей»: Анна Плетнева поделилась архивным кадром со своим ребенком

Многие пользователи пришли к выводу, что на снимке дочь звезды Варвара от первого брака.

Певица Анна Плетнева в Instagram опубликовала архивный кадр, на котором она с ребенком. На черно-белой фотографии она нежно прижимает младенца к своей груди.

«Когда дети рожают детей… С праздником, дети мои! Ваша мамочка любит вас!»

Анна Плетнева

Многие пользователи пришли к выводу, что на фотографии дочь Анна Плетневой от первого брака, Варвара. Девочка родилась в 2003 году. Самой исполнительнице и солистке группы «Винтаж» тогда было 26 лет. В комментариях подписчики Плетневой также отметили, что звезда редко публикует такие семейные снимки. К примеру, своих детей от второго брака она вообще не показывает.

Добавим, что вторым супругом звезды является совладелец фармакологической компании Кирилл Сыров. От него в 2006 году она родила дочь Марию и еще через три года сына Кирилла. Анна Плетнева не раз признавалась, что дети — главная награда в ее жизни. Она их сильно любит.