«Папина копия»: 71-летний Грачевский опубликовал редкий кадр с 7-летней дочкой

71-летний создатель «Ералаша» Борис Грачевский уже несколько лет подряд поддерживает статус молодого родителя. В первом браке с Галиной Борисовной у него появились дочь Ксения и сын Максим еще в 70-годы. С супругой он прожил целых 35 лет, у них есть внук.

Потом был брак с Анной Евгеньевной, который просуществовал 4 года (с 2010-го по 2014-й), в нем родилась дочь Василиса (2012 год). Теперь режиссер вновь пытает счастье в отношениях с актрисой Екатериной Белоцерковской (женаты с 2016 года). В этом союзе супруга порадовала Грачевского сыном Филиппом, малыш появился на свет всего пару месяцев назад.

Недавно состоялась счастливая встреча мальчика с сестрой Василисой. В честь этого события Борис Юрьевич запечатлелся с наследницей и обнародовал кадр в личном блоге. Некоторых фолловеров заслуженного деятеля искусств поразило сходство родственников.