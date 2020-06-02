Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который несколько лет назад получил израильское гражданство, купил самую дорогую виллу в Израиле. Ее стоимость оценивается в 65 миллионов долларов. Вилла находится в элитном поселке Герцлия Питуах.

Как утверждает источник, знакомый с деталями «сделки года», площадь участка, на котором расположена вилла, — почти десять тысяч квадратных метров. Кстати, ранее данный дом принадлежал британскому управляющему хедж-фондами Алану Ховарду. Он соучредитель компании Brevan Howard Asset Management.

Интересно, прежний владелец купил виллу «всего» за 9 миллионов долларов. Впрочем, он вложил огромные деньги в расширение территории. В итоге площадь была увеличена на три тысячи квадратных метров.

Если говорить о «начинке» нового жилья Романа Абрамовича, то на территории есть корт для занятий большим теннисом, бассейн на гидравлической платформе. Его, кстати, в любой момент можно превратить в гостевую зону для мероприятий, сообщает издание «Глобус».

Отметим, что Роман Абрамович в начале двухтысячных годов приобрел английский футбольный клуб «Челси». Эта одна из старейших и сильнейших команд мира. Бизнесмена можно часто увидеть на домашних матчах клуба в ложе для почетных гостей. Кстати, не раз ходили слухи, что Абрамович собирается продавать команду, однако он по-прежнему является владельцем британского клуба.