Поклонники не узнали резко осунувшегося и побрившегося налысо Андрея Державина

Музыкант Андрей Державин, который уже давно не общается с журналистами, удивил в Instagram своих подписчиков внешним видом. Несколько дней назад певец и автор популярного хита «Не плачь, Алиса!» пришел к телеведущему Андрею Малахову. В студии он спел свою легендарную композицию.

В Сети же пользователи обсуждают внешность Державина. В девяностых годах прошлого века он ходил с пышной шевелюрой. Сейчас же певец побрит налысо. Он заметно осунулся за последнее время.

Кстати, ранее пользователи не раз делали выводы, что у музыканта некие проблемы со здоровьем, поэтому он и остался без волос. Впрочем, сам он никак эти слухи и непроверенную информацию не комментировал.

Если говорить о личной жизни Андрея Державина, то он уже много лет женат на Елене Шахутдиновой. С ней он познакомился еще в восьмидесятых годах. Они вместе учились в институте. У Державина двое детей — сын Владислав и дочь Анна. Кстати, у сына уже есть дети, поэтому Державин — счастливый дедушка.