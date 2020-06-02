«Мы вместе. Люблю. Всегда рядом»: Гузеева поделилась снимком своих детей от разных мужей

У актрисы и телеведущей уже взрослые сын и дочь.

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева в Instagram опубликовала снимок со своими детьми от разных браков.

«День защиты детей. Мы вместе. Люблю. Всегда рядом», — подписала она фотографию, на которой изображена вместе с сыном и дочкой.

Напомним, что впервые стала мамой Гузеева в 1992 году. Сын Георгий появился на свет от брака со вторым супругом — актером Кахой Толордавой. В этих отношениях она не была счастлива, о чем позже не раз признавалась. В итоге брак распался.

В 1999 году Лариса Гузеева сыграла свадьбу с ресторатором Игорем Бухаровым. Вскоре на свет появилась их общая дочь Ольга. Кстати, родители девушки ласково зовут ее Лелей.

Добавим, что Лариса Гузеева не так давно вступила в очередной спор со своими подписчиками. Она опубликовала снимок, на котором стоит без маски на улице. В связи с этим многие пользователи выразили свое возмущение. Как позже отмечала звезда, она «работает в телевизоре», поэтому позволяет себе подобные «вольности».