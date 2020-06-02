«Потратил миллион»: Дава накупил брендовых вещей, чтобы поднять настроение

Похоже, что Давид Манукян стал входить во вкус богатой жизни. Блогер недавно похвастался перед подписчиками покупкой нового авто, которого якобы нет ни у кого в России. Стоит оно немало — 10 миллионов рублей. Чтобы сохранить интригу, бойфренд Ольги Бузовой решил пока не показывать его публике.

На сей раз Дава не смог удержаться от приобретения брендовых вещей в одном из самых дорогих магазинов Москвы. Результат покупки он выложил в stories Instagram.

«Вчера себе настроение поднимал, как мог. Потратил миллион на покупки. Купил себе кроссовки Versace, тысяч 60–70 они стоят. Вот это куртка Balenciaga, Оль, прости, пожалуйста — 93 тысячи», — рассказывал Дава, распаковывая пакеты из магазина.

Бойфренд певицы явно гордился возможностью купить вещи, которые многим россиянам не по карману. «Ребята, стоит все очень дорого-богато. Теперь все обалденное: тачка, лук», — приговаривал он, примеряя новые вещи.

Не забыл блогер и про свою любимую, ей он купил украшение с бриллиантами. По старой традиции он решил не показывать его сразу, продемонстрировав лишь коробочку.